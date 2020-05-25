Ricardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPG

Crédito: Ricardo Lopes se prepara para brigar pela artilharia no Campeonato Chinês (Divulgação / Shanghai SIPG

Principal contratação do Shanghai SIPG neste ano de 2020, o atacante Ricardo Lopes destacou o desejo de fazer uma grande época com a camisa do gigante chinês. Focado na conquista desse objetivo, o jogador, campeão coreano por três vezes com o Jeonbuk Motors, falou sobre essa importante meta.

- Essa é a minha primeira temporada na China. Espero que seja a melhor da minha carreira em termos de números. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível. Estou muito motivado e evoluindo muito no dia a dia, me sentindo cada dia mais à vontade. Essa temporada tem tudo para ser perfeita - disse.

Segundo Ricardo, sua outra meta é conquistar a artilharia do Chinês.