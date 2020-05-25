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futebol

Ricardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPG

Atacante está passando por ótimo momento na carreira e foca em artilharia no Chinês...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 15:17

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:17

Crédito: Ricardo Lopes se prepara para brigar pela artilharia no Campeonato Chinês (Divulgação / Shanghai SIPG
Principal contratação do Shanghai SIPG neste ano de 2020, o atacante Ricardo Lopes destacou o desejo de fazer uma grande época com a camisa do gigante chinês. Focado na conquista desse objetivo, o jogador, campeão coreano por três vezes com o Jeonbuk Motors, falou sobre essa importante meta.
- Essa é a minha primeira temporada na China. Espero que seja a melhor da minha carreira em termos de números. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível. Estou muito motivado e evoluindo muito no dia a dia, me sentindo cada dia mais à vontade. Essa temporada tem tudo para ser perfeita - disse.
Segundo Ricardo, sua outra meta é conquistar a artilharia do Chinês.
- O futebol chinês tem grandes atacantes, mas vou lutar muito para conquistar a artilharia do campeonato. Será uma briga boa, mas vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível.E MAIS:João Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosIbrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de Firmino E MAIS:

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