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futebol

Ricardo Lopes, do Shanghai Porto, fala sobre expectativa para os próximos meses

Atacante brasileiro está passando por ótimo momento na carreira na equipe asiática
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LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 16:04

Publicado em 22 de Março de 2022 às 16:04

Um dos principais nomes do Shanghai Port, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado em fazer um grande ano em 2022 no clube chinês. Segundo o jogador, a meta é realizar uma temporada de alto nível para ajudar o grupo ao longo dela.
- Estou muito motivado para esta temporada. Vou me empenhar ao máximo para que tudo saia como estou planejando durante o ano. Estou muito focado em fazer o melhor nos próximos meses de 2022 - disse o atleta.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
Segundo Ricardo, sua meta é continuar trabalhando firme em busca da conquista de seus objetivos no Shanghai, apesar da procura de outros clubes na Ásia.
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- Tivemos algumas procuras nos últimos meses e procurei deixar tudo nas mãos dos meus empresários. Isso me deixa feliz, pois é o reconhecimento do meu trabalho, mas deixo essa responsabilidade com os meus agentes e com o Shanghai.
Crédito: RicardoLopesemaçãopeloShanghaiPort,daChina(Foto:Divulgação/ShanghaiPort

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