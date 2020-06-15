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futebol

Ricardo Lopes destaca expectativa para primeiro ano no Shanghai SIPG

Atacante passa por ótimo momento e elogiou elenco chinês com Hulk e Oscar
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LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 14:18

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:18

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG
Principal jogador do Jeonbuk Motors em três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, campeão da K-League em 2019 pela terceira vez seguida com o clube, hoje defende o Shanghai SIPG. Feliz com a rápida adaptação à agremiação, o jogador revelou estar ansioso para fazer um grande ano no clube.
- Estou vivendo uma expectativa grande para essa temporada e motivado para fazer um grande ano no clube. Minha adaptação foi muito rápida, até porque o futebol asiático tem praticamente as mesmas caracterísitcas. Estou muito feliz aqui e focado. Espero que seja o melhor ano da minha carreira - disse.
Para Ricardo, atuar ao lado de Hulk e Oscar será muito importante para ele.
- Nosso elenco tem muita qualidade. Estamos em um ritmo bom e evoluindo no dia a dia. A tendência agora é melhorar ainda mais nosso desempenho em campo. Atuar ao lado de grandes jogadores como Hulk e Oscar vai ser importante. E MAIS:Mourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporadaArsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo MkhitaryanJadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester CityApesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica internaBarcelona se interessa por jovem goleiro português do Sporting E MAIS:

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