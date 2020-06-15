Ricardo Lopes destaca expectativa para primeiro ano no Shanghai SIPG

Crédito: Divulgação / Shanghai SIPG

Principal jogador do Jeonbuk Motors em três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, campeão da K-League em 2019 pela terceira vez seguida com o clube, hoje defende o Shanghai SIPG. Feliz com a rápida adaptação à agremiação, o jogador revelou estar ansioso para fazer um grande ano no clube.

- Estou vivendo uma expectativa grande para essa temporada e motivado para fazer um grande ano no clube. Minha adaptação foi muito rápida, até porque o futebol asiático tem praticamente as mesmas caracterísitcas. Estou muito feliz aqui e focado. Espero que seja o melhor ano da minha carreira - disse.

Para Ricardo, atuar ao lado de Hulk e Oscar será muito importante para ele.