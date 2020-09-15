Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ricardo Lopes comemora vitória do Shanghai SIPG e liderança do chinês

Atacante está passando por ótimo momento na carreira e atua com
jogadores como Oscar e Hulk, com passagens pela Seleção Brasileira
...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 09:57
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
No Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes comemorou a vitória da sua equipe sobre o Wuhan por 2 x 1 fora de casa nesta terça-feira. Feliz com o resultado, que deu a liderança do Chinês ao Shanghai, o jogador falou sobre a importante deste momento para todos.
- Fizemos um grande jogo e vencemos uma equipe difícil, o que nos deu a liderança da competição. Estamos muito felizes com esse momento e vamos lutar muito para manter isso até o fim do campeonato agora. O grupo tem trabalhado muito para continuar com esse mesmo nível até a última rodada da competição - disse.Segundo Ricardo, a meta de todos é conquistar o chinês esse ano.
- Vamos lutar muito para fazer história e conquistar o campeonato esse ano. O grupo está muito motivado para isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados