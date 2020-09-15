Ricardo Lopes comemora vitória do Shanghai SIPG e liderança do chinês

No Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes comemorou a vitória da sua equipe sobre o Wuhan por 2 x 1 fora de casa nesta terça-feira. Feliz com o resultado, que deu a liderança do Chinês ao Shanghai, o jogador falou sobre a importante deste momento para todos.

- Fizemos um grande jogo e vencemos uma equipe difícil, o que nos deu a liderança da competição. Estamos muito felizes com esse momento e vamos lutar muito para manter isso até o fim do campeonato agora. O grupo tem trabalhado muito para continuar com esse mesmo nível até a última rodada da competição - disse.Segundo Ricardo, a meta de todos é conquistar o chinês esse ano.