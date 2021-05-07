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futebol

Ricardo Lopes comemora ótimo início de temporada, liderança no Chinês e artilharia do campeonato

Atacante está passando por ótimo momento na carreira com o Shanghai SIPG
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LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 10:20

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:20

Crédito: Ricardo Lopes vive bom momento na China (Divulgação / Shanghai SIPG
Principal nome do ataque do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes comemorou o ótimo início da equipe no Campeonato Chinês. O grupo lidera a competição com sete pontos e está evoluindo na disputa.- Nosso início de campeonato tem sido muito importante. O grupo tem assimilado bem o trabalho realizado e isso é o mais importante. Vamos procurar manter um ritmo forte para liderarmos do início ao fim da disputa - disse.
Segundo Ricardo, artilheiro da disputa, a meta é mater isso até o fim.
- Vou trabalhar muito para brigar pela artilharia da temporada no clube. Estou muito focado nisso e ciente da responsabilidade que terei.

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