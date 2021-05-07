Ricardo Lopes comemora ótimo início de temporada, liderança no Chinês e artilharia do campeonato

Principal nome do ataque do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes comemorou o ótimo início da equipe no Campeonato Chinês. O grupo lidera a competição com sete pontos e está evoluindo na disputa.- Nosso início de campeonato tem sido muito importante. O grupo tem assimilado bem o trabalho realizado e isso é o mais importante. Vamos procurar manter um ritmo forte para liderarmos do início ao fim da disputa - disse.