Ricardo Guimarães fala em 'olhar o lado de todos' no futuro dos atletas do Atlético-MG e garante time competitivo

Depois de um ano mágico no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já virou a chave e tem um novo objetivo em mente: a final da Copa do Brasil. No entanto, com o alto nível de atuações vem também as especulações sobre saídas e chegadas. Em entrevista exclusiva ao LANCE! no evento de lançamento da parceria do Coimbra, clube do qual é presidente, e o Benfica (POR), o empresário Ricardo Guimarães projetou o futuro. Ele é presidente do BMG, ex-mandatário do Galo e um dos responsáveis por ajudar financeiramente.

- Não foi o objetivo fazer um time para ser campeão e ter um grande desempenho no ano e sumir. Depois afundar. Não é isso. Estamos fazendo um time que seja sustentável, um trabalho profissional que estamos buscando. Que no futuro o Atlético seja protagonista todos os anos. Não sabemos se vai ganhar títulos todos os anos, mas queremos competir. A tranquilidade que podemos falar para o torcedor é que de agora para frente teremos times competitivos - afirmou.

- Se terá a manutenção e forem os mesmos jogadores, bom, tomara que seja. Mas tem negociação, tem que olhar o lado do clube. Para o time ser auto sustentável ele precisa negociar jogadores também. E os atletas merecem, recebem mais valorização, podem receber salários melhores. Tem que olhar o lado de todos. O que podemos tranquilizar o torcedor é que será competitivo e teremos time para disputar os campeonatos do ano que vem - completou.

Ricardo é atual membro do órgão colegiado e está ao lado de Rubens e Rafael Menin, da MRV, e Renato Salvador na reconstrução do Atlético. A ideia é que o clube caminhe com as próprias pernas a partir de 2026. Para o empresário, passar uma temporada sem conquistar títulos não vai frear os planos de o Galo ser autossustentável e o bicampeonato brasileiro, de certa forma, "alivia" a pressão sofrida pela gestão para dar resultados após os altos investimentos.

Além do Brasileiro, o Atlético tem a oportunidade de ser bicampeão também na Copa do Brasil. O primeiro jogo diante do Athletico-PR, em Belo Horizonte, é neste domingo, às 17h30, no Mineirão. Já a partida decisiva em Curitiba será no dia 15, quarta-feira, às 21h30.