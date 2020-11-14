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Ricardo Goulart faz balanço positivo de temporada na China

Após ter ficado mais de um ano sem jogar em razão de um problema no joelho, meia-atacante participou de 18 partidas pelo Hebei Fortune na Super Liga
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Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 14:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 14:14
Crédito: Ricardo Goulart vê bom desempenho após temporada no Hebei Fortune (Divulgação
Ricardo Goulart encerrou na última terça-feira mais uma temporada no futebol chinês. Desta vez, com uma sensação diferente. Com diversos títulos conquistados pelo Guangzhou Evergrande nos anos anteriores, o meia-atacante disputou a Super Liga Chinesa emprestado ao Hebei Fortune após se recuperar de uma grave lesão no joelho. Feliz com o desempenho e a ótima sequência de 18 jogos, Goulart acredita que tenha sido a temporada da superação.
- Acredito que tenha sido uma temporada diferente para mim. Infelizmente não conseguimos chegar nas finais da Super Liga, mas pude voltar a ter uma boa sequência de jogos, marcar gols e dar assistências para os meus companheiros. E era isso o que eu mais precisava e estava buscando após voltar ao futebol chinês e ser emprestado ao Hebei Fortune, que me abriu as portas para que eu pudesse retomar a minha carreira em alto nível. Fico muito feliz por ter conseguido voltar a jogar com regularidade e provar a mim mesmo que ainda posso contribuir bastante dentro de campo após ter me dedicado tanto durante a minha recuperação do joelho - disse.
Ricardo Goulart disputou 18 partidas com a camisa do Hebei Fortune. Ao todo, foram quatro gols e quatro assistências. Ele não enfrentou apenas o Guangzhou Evergrande em duas oportunidades por questões contratuais.

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