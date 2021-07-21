Ricardo Goulart desencanta e marca dois gols em goleada do Guangzhou

Crédito: Divulgação / Guangzhou

O Guangzhou FC goleou na manhã desta quarta-feira o Qingdao, por 6x0, fora de casa, e se consolidou de vez na briga pelas primeiras colocações da Super Liga Chinesa. A equipe contou com uma grande atuação do brasileiro Ricardo Goulart, que marcou duas vezes e foi fundamental para o bom resultado que deixou o clube com 14 pontos na classificação, um atrás do líder Shandong Luneng.

Veja a tabela do Inglês- Vinha trabalhando forte durante as pausas que a competição sofreu e graças a Deus as coisas aconteceram da melhor forma possível. Vinha conseguindo ajudar meus companheiros com assistências e passes e hoje tive a felicidade de marcar duas vezes ainda no primeiro tempo da partida- falou o brasileiro.

A equipe do jogador brasileiro voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Guangzhou City. Ricardo Goulart já tem oito títulos com a camisa do clube desde que chegou ao futebol chinês.