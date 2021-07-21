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futebol

Ricardo Goulart desencanta e marca dois gols em goleada do Guangzhou

Brasileiro anotou seus primeiros gols na temporada e equipe cola no líder Shandong Luneng pela Super Liga Chinesa
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Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 14:12
Crédito: Divulgação / Guangzhou
O Guangzhou FC goleou na manhã desta quarta-feira o Qingdao, por 6x0, fora de casa, e se consolidou de vez na briga pelas primeiras colocações da Super Liga Chinesa. A equipe contou com uma grande atuação do brasileiro Ricardo Goulart, que marcou duas vezes e foi fundamental para o bom resultado que deixou o clube com 14 pontos na classificação, um atrás do líder Shandong Luneng.
Veja a tabela do Inglês- Vinha trabalhando forte durante as pausas que a competição sofreu e graças a Deus as coisas aconteceram da melhor forma possível. Vinha conseguindo ajudar meus companheiros com assistências e passes e hoje tive a felicidade de marcar duas vezes ainda no primeiro tempo da partida- falou o brasileiro.
A equipe do jogador brasileiro voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Guangzhou City. Ricardo Goulart já tem oito títulos com a camisa do clube desde que chegou ao futebol chinês.
- A vantagem no intervalo nos deu tranquilidade e conseguimos construir um belo resultado mesmo atuando fora de casa. Agora é buscar uma boa sequência para manter o Guangzhou na briga pelo primeiro lugar - disse Ricardo Goulart.

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