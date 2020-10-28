Ricardo Cobalchini exalta campanha e comenta resultado atípico: 'Respeito aos colegas'

Crédito: Ricardo Cobalchini viu o time do Pelotas aplicar uma goleada histórica no São Caetano (Tales Leal/AI ECP

A partida que valeu a liderança momentânea no Grupo 8 do Campeonato Brasileiro da Série D ao Pelotas teve uma goleada surpreendente do time visitante sobre o São Caetano: 9 a 0. Com o resultado, a equipe gaúcha chegou a seis jogos de invencibilidade na competição, sendo três empates e três derrotas.

Apesar do momento importante na Série D, o técnico Ricardo Cobalchini, de 35 anos, se solidarizou com os colegas do clube adversário por toda situação que se apresentou para a partida. Os jogadores da equipe paulista cogitaram não entrar em campo diante dos atrasos salariais.

- Fico satisfeito com o resultado, com a nossa campanha e com a entrega do grupo e companheiros de comissão e gestão do clube. Nossos esforços vão além do campo, pois não se monta um grupo para a disputa de um campeonato, mas sim uma família que precisa de muita união e trabalho para vencer as adversidades que ultrapassam as quatro linhas - afirmou, antes de completar:

- Gostaria que ninguém precisasse passar por isso no futebol brasileiro, mas a nossa forma para demonstrar respeito aos colegas adversários e a instituição São Caetano foi executar no jogo exatamente o que nos preparamos para fazer, independentemente de qualquer situação adversa. Espero que, em breve, (eles( possam superar este tipo de situação. Agora, nosso foco já está voltado para o próximo compromisso na Série D e faremos de tudo para nos mantermos entre os líderes do grupo - finalizou Colbachini.