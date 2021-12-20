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futebol

Ricardo Amadeu celebra momento e valoriza elenco Sub-20 do Vitória

Pelo Nego, treinador foi campeão no último fim de semana da Copa do Nordeste da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 14:03

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 14:03

O Vitória levantou o troféu da Copa do Nordeste Sub-20 no último sábado (18) após derrotar o Fluminense-PI. Ricardo Amadeu, que já trabalhou em praticamente todas as categorias da base do Leão, foi o comandante na reta final do torneio.
O treinador destacou o sentimento após a conquista e ressaltou o início da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em breve.>As últimas do mercado de transferências!- O sentimento é de dever cumprido, ser campeão é sempre gratificante e faz a gente entender que está no caminho certo. Agora é descansar pra quarta (22) focar completamente na preparação da taça - disse
A equipe baiana superou o Fluminense-PI na decisão do torneio regional. Na segunda fase, o time havia se classificado num grupo com seu rival, Bahia, e na semifinal eliminou o CRB. Também por isso, Ricardo destacou a força do elenco campeão.
- O que destacaria desse grupo é a união, desde o momento que resolvemos que chegaríamos, nos abraçamos, com erros e acertos, mas estávamos preparados para estender a mão um ao outro sempre - finalizou
Crédito: Treinadorvenceu,nadecisãoregional,oFluminense-PI(PietroCarpi/ECVitória

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