Ricardinho valoriza vitória do Botafogo sobre o Coritiba: 'Dá mais confiança'

Na noite deste sábado, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da Série B. Depois do apito final, Ricardinho concedeu entrevista ao canal Sportv. O meia analisou o confronto e destacou que o Alvinegro Carioca soube aproveitar o melhor momento que teve dentro do jogo e, assim, conseguiu fazer os gols.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Nós sabemos que dentro da partida é difícil ter o controle dos 90 e "tantos" minutos. Então, o importante foi que no melhor momento que tivemos dentro do jogo, conseguimos converter em gol, algo que a gente não vinha conseguindo - que é fazer dois gols numa mesma partida. Hoje, fizemos o segundo em uma bela jogada iniciada aqui, com o cruzamento do Warley para o Chay e o primeiro foi de pênalti.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Ricardinho também destacou que a equipe está no processo de evolução. De acordo com ele, na partida desta noite, o Botafogo conseguiu iniciar jogadas e impedir que o Coritiba criasse chances perigosas. O volante ainda valorizou a vitória e disse que ela traz confiança ao grupo.