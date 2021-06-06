Ricardinho valoriza vitória do Botafogo sobre o Coritiba: 'Dá mais confiança'

Na noite deste sábado, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da Série B. Depois do apito final, Ricardinho concedeu entrevista ao canal Sportv. O meia analisou o confronto e destacou que o Alvinegro Carioca soube aproveitar o melhor momento que teve dentro do jogo e, assim, conseguiu fazer os gols.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Nós sabemos que dentro da partida é difícil ter o controle dos 90 e "tantos" minutos. Então, o importante foi que no melhor momento que tivemos dentro do jogo, conseguimos converter em gol, algo que a gente não vinha conseguindo - que é fazer dois gols numa mesma partida. Hoje, fizemos o segundo em uma bela jogada iniciada aqui, com o cruzamento do Warley para o Chay e o primeiro foi de pênalti.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Ricardinho também destacou que a equipe está no processo de evolução. De acordo com ele, na partida desta noite, o Botafogo conseguiu iniciar jogadas e impedir que o Coritiba criasse chances perigosas. O volante ainda valorizou a vitória e disse que ela traz confiança ao grupo.
- Então, é importante a vitória. Sabemos que estamos sempre no processo de melhorar de evoluir, de ter um pouco mais de papel de jogo, iniciar as jogadas e criar mais situações. Porém, o mais importante foi uma boa sustentação da equipe hoje. Não demos praticamente situações perigosas para o Coritiba. Com isso, a gente teve o controle, mantivemos o jogo empatado e assim ficou melhor para conseguirmos a vitória.
- Importante os três pontos, comemorar, dá mais confiança, dá mais uma situação positiva para a próxima partida em casa.> Veja a tabela da Série BO Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h30 contra o Remo, em jogo valido pela terceira rodada da Série B. A princípio, a partida está marcada para o estádio Nilton Santos, mas ela pode ser realocada por causa da Copa América deste ano.