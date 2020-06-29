Ricardinho fala sobre a qualidade dos veteranos do Ceará

Crédito: Bruno Aragão/Ceará

Após um 2019 no sufoco, onde escapou do rebaixamento para a Série B na última rodada, o Ceará investiu pesado no mercado de transferências. A diretoria mudou o perfil do elenco e trouxe nomes conhecidos, como, por exemplo, Fernando Prass e Rafael Sobis.E MAIS:Blog do Garone: Cano dispara na liderança do Troféu Ademir MenezesPor garantia de orçamento, Coritiba costura acordo de valor fixo com a Rede Globo pelo BR-2020COLUNA DE VÍDEO: Editor do L! analisa os jogos do fim de semanaO resultado até a pausa do futebol era positivo. Em 15 partidas, a equipe venceu sete e empatou oito, ou seja, saiu o Vozão é o único time da elite nacional que ainda não sabe o que é perder em 2020.

Um dos atletas mais experientes e ídolo da torcida, o meia Ricardinho concedeu entrevista ao perfil da Copa do Nordeste e contou sobre o salto de qualidade do time com peças mais ‘vividas’ dentro do futebol.

‘O Prass, Sobis, Vina, próprio Tiago Pagnussat, Klaus, o Charles, que é novo, mas tem grande potencial, são todos atletas maduros e que vem ajudando, contribuindo no papel de liderança também. São profissionais que ganharam muita coisa no futebol, grandes atletas, que têm histórias lindas e que nós precisamos tirar o melhor deles, da experiência deles e daquilo que já viveram’, comenta o meia.