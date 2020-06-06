Ricardinho fala sobre a expectativa de trabalhar com Guto Ferreira

Crédito: Stephan Eilert/cearasc.com

Na última sexta-feira, o Ceará finalizou a primeira semana de trabalhos presenciais no CT. Após um longo período dentro de casa, o elenco tirou o atraso nos treinamentos com muito exercício físico.E MAIS:Cueva confirma a sua saída do Pachuca: 'Não é o fim do mundo'Site lança especial de 20 anos de Dérbi histórico na LibertadoresSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinEm bate-papo com a TV Vozão, o meia Ricardinho contou um pouco dos bastidores desta volta aos trabalhos e o primeiro contato com o técnico Guto Ferreira.

‘Foi uma semana importante e boa. Trabalhamos muito a parte física individualmente e também algumas valências de jogo. Foi uma semana muito proveitosa. É importante estarmos voltando à nossa rotina normal, mantendo, é claro, uma série de cuidados’, avaliou o meio campista.

‘Eu já tinha trabalhado com o Guto e com toda a comissão dele. É muito bom estar junto com eles novamente. São profissionais altamente capacitados e vão nos ajudar demais a dar o nosso melhor e ajudar o Ceará’, completou.