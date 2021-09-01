Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ricardinho, emprestado pelo Grêmio, é anunciado no Marítimo-POR

Acordo entre as partes tem validade de um ano com o pagamento imediato de valor equivalente a R$ 1,2 milhão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 14:16

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:16

Crédito: Empréstimo tem valor de compra pré-fixada no contrato (Divulgação/Marítimo
Nome que estreou pelo profissional com a camisa do Grêmio, o centroavante Ricardinho foi uma das movimentações feitas pelo Marítimo na janela de transferências na Europa que se fechou na última terça-feira (31) para algumas das grandes ligas do continente. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara fazer o anúncio do centroavante de 20 anos de idade, o clube lusitano chegou a um acordo com o tricolor onde uma compensação financeira de 200 mil euros (equivalente na atual cotação a R$ 1,2 milhão) foi paga de imediato.
Caso a equipe da Ilha da Madeira tenha interesse em seguir contando com os serviços do atleta em vínculo com duração de um ano, existe um valor de compra pré-fixado no acordo em 1,5 milhão de euros. Valor esse que, em reais, está cotado neste momento em R$ 9,1 milhões.
Apesar de ter acumulado bons números e atuações no início da temporada sob a direção de Renato Portaluppi, a troca constante de comando da equipe acabou notoriamente prejudicando o centroavante. Além disso, Ricardinho viu suas chances de atuar ficarem ainda menores com a chegada de Borja em ocupação ao setor que já possuia Diego Souza e Churín como alternativas.
Desta forma, além de ganhar pela primeira vez na carreira uma rodagem em caráter europeu, a tendência é que ele tenha mais espaço no plantel do time português para estabelecer ritmo de jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados