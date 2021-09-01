Ricardinho, emprestado pelo Grêmio, é anunciado no Marítimo-POR

Crédito: Empréstimo tem valor de compra pré-fixada no contrato (Divulgação/Marítimo

Nome que estreou pelo profissional com a camisa do Grêmio, o centroavante Ricardinho foi uma das movimentações feitas pelo Marítimo na janela de transferências na Europa que se fechou na última terça-feira (31) para algumas das grandes ligas do continente. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara fazer o anúncio do centroavante de 20 anos de idade, o clube lusitano chegou a um acordo com o tricolor onde uma compensação financeira de 200 mil euros (equivalente na atual cotação a R$ 1,2 milhão) foi paga de imediato.

Caso a equipe da Ilha da Madeira tenha interesse em seguir contando com os serviços do atleta em vínculo com duração de um ano, existe um valor de compra pré-fixado no acordo em 1,5 milhão de euros. Valor esse que, em reais, está cotado neste momento em R$ 9,1 milhões.

Apesar de ter acumulado bons números e atuações no início da temporada sob a direção de Renato Portaluppi, a troca constante de comando da equipe acabou notoriamente prejudicando o centroavante. Além disso, Ricardinho viu suas chances de atuar ficarem ainda menores com a chegada de Borja em ocupação ao setor que já possuia Diego Souza e Churín como alternativas.