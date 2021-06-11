Ricardinho, do Grêmio, lamenta o falecimento de sua tia na rede social

Pela terceira vez em um intervalo de três meses, o atacante Ricardinho passa por um drama familiar em razão do falecimento de um parente. Em postagem feita na sua rede social nessa sexta-feira (11) onde recebeu diversas mensagens de solidariedade de torcedores de vários clubes, o jogador lamentou o falecimento de sua tia. A causa da morte não foi revelada. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O atacante gremista teve sua história relatada de maneira mais intensa quando, entre o fim do mês de março e o início do mês de abril, Ricardinho teve duas perdas sentidas por conta de complicações da Covid-19: o pai, Ricardo Viana, e o avô materno, José Alfredo Luis França.