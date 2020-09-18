Ricardinho celebra sequência como titular no Ceará e projeta duelo contra o Bragantino

Crédito: Bruno Aragão/Ceará

De volta ao time titular do Ceará, o meia Ricardinho comemora a boa sequência entre os onzes iniciais do técnico Guto Ferreira. O ídolo do Vozão começou jogando os 90 minutos nas vitórias contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e Brusque, pela Copa do Brasil. Aos 34 anos, o jogador ressalta o bom desempenho da equipe nos últimos jogos e busca se firmar entre os titulares.'Feliz por estar jogando dois jogos seguidos novamente como titular. Foram duas vitórias importantíssimas e contra adversário difíceis. O atleta tem que estar sempre preparado, independente de quanto tempo fique sem atuar. Eu sempre busco o meu melhor para que quando surge a oportunidade poder mostrar serviço e ajudar o grupo', disse o meia Ricardinho.

Na nona colocação do Campeonato Brasileiro, o Ceará quer embalar de vez a boa fase na competição contra o Red Bull Bragantino. Provável titular do Vozão, Ricardinho espera alcançar a terceira vitória consecutiva e, apesar da má fase da equipe adversária, projeta um duelo difícil neste sábado.

'O Bragantino é um adversário complicado, com jogadores altamente qualificados e uma proposta de jogo bem definida. Temos que nos impor mesmo jogando no campo deles, anulando as principais ações ofensivas e saber aproveitar os espaços deixados. Temos que estar concentrados para desempenhar um bom futebol e quem sabe conquistar mais uma vitória', finalizou.