Ribery sofre ferimentos na cabeça após acidente de carro na Itália

O atacante Frank Ribéry sofreu um acidente de carro nesta segunda-feira e desfalca a Salernitana para o confronto contra a Inter de Milão, nesta sexta-feira, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O francês sofreu ferimentos leves na cabeça, mas já recebeu alta do hospital.O veículo no qual o francês estava de carona com um amigo colidiu com um sinal de trânsito. O atleta foi resgatado imediatamente e a Salernitana publicou que o camisa sete irá ganhar alguns dias de descanso para se recompor do acidente.
No último sábado, Ribéry participou do empate contra o Bologna pelo Campeonato Italiano. No entanto, a equipe de Salerno ocupa a 20ª colocação da Serie A, mas tem 10 pontos de desvantagem para o Cagliari, o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
Nesta sexta-feira, a Salernitana visita para encarar a Inter de Milão, às 16h45 (horário de Brasília). A equipe de Simone Inzaghi ocupa a 3ª colocação, mas tem um jogo a menos do que Napoli e Milan.