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futebol

Ribéry rescinde com clube italiano e deve anunciar aposentadoria

Aos 38 anos, jogador sofreu com várias lesões em 2021 e não joga mais pela Salernitana...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:44
O último dia da janela de transferências na Europa também pode significar a aposentadoria de uma dos grandes jogadores das últimas duas décadas. De acordo com a 'Sky Sports', o meia francês Franck Ribéry rescindiu contrato com a Salernitana, da Itália, e pode encerrar a carreira nos próximos dias.+ Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal
Aos 38 anos, sofreu com inúmeras lesões em 2021 e tem apenas 13 jogos na atual temporada, sem nenhum gol marcado. No início do mês, o jogador ainda testou positivo para covid-19, que o tirou de ação por algum tempo. A Salernitana já mira a contratação de Diego Perroti para substituir o francês.
+ Aubameyang está na Catalunha para assinar contrato com o Barcelona
Revelado pelo Bolougne, da França, Ribéry passou por Olympique Alés, Brest, Metz, Galatasaray e Olympique de Marselha antes de virar um dos atletas mais importantes da história do Bayern de Munique. Foram 12 anos defendendo o clube bávaro, com mais de 20 títulos conquistados. Também somou passagem pela Fioretina.
Crédito: Ribérydevependuraraschuteirasembreve(Divulgação/Salernitana

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