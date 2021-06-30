Ribery deixa a Fiorentina e está livre no mercado de transferências

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O atacante Ribery deixou a Fiorentina e está livre no mercado de transferências. Segundo o jornalista Nicolo Schira, o francês chegou a ser oferecido para a Lazio, mas os dirigentes da equipe da capital possuem outros planos para a posição.Após uma passagem histórica por mais de uma década no Bayern de Munique, o veterano assinou vínculo com a Viola em 2019. Nas últimas duas temporadas, o camisa sete participou de 51 partidas, anotou cinco gols e distribuiu 10 assistências.

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Apesar dos 38 anos, o jogador não parece pensar em aposentadoria e deve dar prioridade para seguir no futebol europeu. Tudo indica que o atleta deve seguir buscando uma equipe no Campeonato Italiano para dar seus últimos passos na carreira.