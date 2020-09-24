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futebol

Rhayner vê Sanfrecce Hiroshima em crescimento na J-League

Jogador brasileiro diz que não há diferença grande de pontos entre adversários na tabela...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 20:26
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Em ascensão na J-League, o Sanfrecce Hiroshima, clube do brasileiro Rhayner, bateu o Oita Trinita por 2 a 0 nesta quarta-feira. Dono da quarta melhor defesa da competição, a equipe alcançou sua terceira vitória em cinco rodadas. O jogador brasileiro valorizou o triunfo de seu time.
- Derrotamos fora de casa uma equipe que vinha de três vitórias consecutivas no campeonato. Estamos subindo de produção nas últimas partidas e creio que a tendência é evoluirmos ainda mais. Teremos agora dois jogos em nossos domínios e precisaremos aproveitar essas boas oportunidades para somar pontos - afirmou.
Com 17 partidas disputadas na Liga Japonesa, o Hiroshima tem jogos a menos que sete dos nove concorrentes que estão acima dele na classificação. Caso vença os confrontos atrasados, Rhayner e cia subiriam para a quinta posição. Campeão japonês em 2017, o atleta demonstra otimismo quanto às possibilidades de seu time na liga.
- Existe uma irregularidade na quantidade de rodadas cumpridas por cada clube. Ainda assim, a distância de pontos entre nós e os rivais de cima não é grande. Acredito que em breve já teremos uma colocação bem melhor - decretou.

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