Rhayner vê Sanfrecce Hiroshima em crescimento na J-League

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Em ascensão na J-League, o Sanfrecce Hiroshima, clube do brasileiro Rhayner, bateu o Oita Trinita por 2 a 0 nesta quarta-feira. Dono da quarta melhor defesa da competição, a equipe alcançou sua terceira vitória em cinco rodadas. O jogador brasileiro valorizou o triunfo de seu time.

- Derrotamos fora de casa uma equipe que vinha de três vitórias consecutivas no campeonato. Estamos subindo de produção nas últimas partidas e creio que a tendência é evoluirmos ainda mais. Teremos agora dois jogos em nossos domínios e precisaremos aproveitar essas boas oportunidades para somar pontos - afirmou.

Com 17 partidas disputadas na Liga Japonesa, o Hiroshima tem jogos a menos que sete dos nove concorrentes que estão acima dele na classificação. Caso vença os confrontos atrasados, Rhayner e cia subiriam para a quinta posição. Campeão japonês em 2017, o atleta demonstra otimismo quanto às possibilidades de seu time na liga.