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futebol

Rhayner valoriza vitória do Sanfrecce Hiroshima na Copa da Liga Japonesa

Jogador brasileiro diz que triunfo dá confiança para a sua equipe no decorrer do torneio...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:45
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Sétimo colocado na J-League, o Sanfrecce Hiroshima obteve um bom resultado nesta quarta-feira pela Copa da Liga Japonesa. A equipe do brasileiro Rhayner bateu o Shimizu S-Pulse fora de casa por 2 a 1 e encostou no próprio rival, vice-líder do grupo D do torneio. O jogador ressaltou a relevância da feito.
- Teremos apenas duas rodadas após essa partida e vencer era fundamental. Alcançamos uma vitória muito importante justamente contra o time que precisamos superar. Ganhamos moral e voltamos à briga pela vaga - disse.
Pelo Campeonato Japonês, o Sanfrecce Hiroshima tem mais um compromisso longe de seu estádio no próximo sábado. Dessa vez visitarão o Vissel Kobe, atual sexto lugar e se vencerem, assumem a posição. Para Rhayner, seu clube não deve priorizar nenhuma competição neste momento.
- Temos boas possibilidades em ambas, portanto devemos nos dedicar ao máximo nas duas. Esse confronto com o Vissel Kobe é essencial para as nossas pretensões na liga e tentaremos mais uma vez vencer - definiu.

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