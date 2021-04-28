Rhayner valoriza vitória do Sanfrecce Hiroshima na Copa da Liga Japonesa

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Sétimo colocado na J-League, o Sanfrecce Hiroshima obteve um bom resultado nesta quarta-feira pela Copa da Liga Japonesa. A equipe do brasileiro Rhayner bateu o Shimizu S-Pulse fora de casa por 2 a 1 e encostou no próprio rival, vice-líder do grupo D do torneio. O jogador ressaltou a relevância da feito.

- Teremos apenas duas rodadas após essa partida e vencer era fundamental. Alcançamos uma vitória muito importante justamente contra o time que precisamos superar. Ganhamos moral e voltamos à briga pela vaga - disse.

Pelo Campeonato Japonês, o Sanfrecce Hiroshima tem mais um compromisso longe de seu estádio no próximo sábado. Dessa vez visitarão o Vissel Kobe, atual sexto lugar e se vencerem, assumem a posição. Para Rhayner, seu clube não deve priorizar nenhuma competição neste momento.