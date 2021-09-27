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futebol

Rhayner traça meta para o Sanfrecce Hiroshima na J-League

Capixaba afirma que o objetivo da equipe é superar a oitava posição da temporada 2020...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 20:04
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Clube do brasileiro Rhayner, o Sanfrecce Hiroshima bateu o Consadole Sapporo por 2 a 0 neste domingo e chegou aos 42 pontos na atual edição da J-League. Com o resultado, o time pulou para a décima colocação da competição. Restando sete rodadas para o encerramento da temporada, o capixaba afirma que a meta da equipe é superar a oitava posição de 2020.
- Seria interessante para nós. Gostaríamos de estar lutando na parte superior da classificação, claro, mas melhorar em comparação ao ano anterior também revela mérito. Conseguimos duas ótimas vitórias nas três últimas rodadas, temos 21 pontos em disputa e creio ser possível alcançar esse objetivo - disse.
No próximo domingo, Rhayner e seus companheiros receberão o Nagoya Grampos, atual terceiro colocado da liga. Ciente da qualidade do próximo rival, o ex-jogador do Fluminense ainda assim vê possibilidades de sucesso para o Hiroshima no confronto.
- Atuaremos em casa e o fato de não precisarmos viajar já nos favorece fisicamente. Estamos vindo de uma boa vitória, confiantes, e com inteligência poderemos derrotá-los - definiu.

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