Rhayner traça meta para o Sanfrecce Hiroshima na J-League

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Clube do brasileiro Rhayner, o Sanfrecce Hiroshima bateu o Consadole Sapporo por 2 a 0 neste domingo e chegou aos 42 pontos na atual edição da J-League. Com o resultado, o time pulou para a décima colocação da competição. Restando sete rodadas para o encerramento da temporada, o capixaba afirma que a meta da equipe é superar a oitava posição de 2020.

- Seria interessante para nós. Gostaríamos de estar lutando na parte superior da classificação, claro, mas melhorar em comparação ao ano anterior também revela mérito. Conseguimos duas ótimas vitórias nas três últimas rodadas, temos 21 pontos em disputa e creio ser possível alcançar esse objetivo - disse.

No próximo domingo, Rhayner e seus companheiros receberão o Nagoya Grampos, atual terceiro colocado da liga. Ciente da qualidade do próximo rival, o ex-jogador do Fluminense ainda assim vê possibilidades de sucesso para o Hiroshima no confronto.