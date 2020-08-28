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Rhayner se diz orgulhoso de trajetória no futebol e revela um de seus sonhos profissionais

Atacante brasileiro, do Sanfrecce Hiroshima, completa em 2020 dez temporadas atuando em primeiras divisões nacionais. Ele acumula 133 partidas no Brasileirão e 49 na J League...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:27

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 19:27
Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima
Com passagens por grandes clubes brasileiros como Fluminense, Bahia e Vitória, o atacante Rhayner completa em 2020 dez temporadas atuando em primeiras divisões nacionais. Curiosamente, sua conquista ocorreu bem longe do Brasil. Em 2017 o capixaba foi campeão japonês defendendo o Kawasaki Frontale, do Japão. Rhayner se diz orgulhoso em permanecer na elite do futebol de dois países tão distintos.
- Quando penso em tudo que já realizei na minha carreira, o sentimento é de orgulho. Conseguir se manter entre os melhores num futebol extremamente qualificado como o brasileiro é algo bastante difícil, assim como vencer, literalmente, do outro lado do mundo. Ainda há muito o que conquistar, mas já me sinto um vitorioso em minha trajetória - declarou.
Rhayner acumula 133 partidas de Série A do Campeonato Brasileiro e 49 da J League. Com 29 anos e tendo defendido também Náutico e Ponte Preta, o jogador revela um de seus sonhos profissionais ainda não concretizados.
- Já me sagrei campeão japonês e foi maravilhoso. Gostaria muito de conquistar o campeonato nacional do meu país. É uma das competições mais competitivas e imprevisíveis do planeta. Tenho certeza que ainda sentirei esse gostinho - definiu.

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