Rhayner se diz orgulhoso de trajetória no futebol e revela um de seus sonhos profissionais

Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Com passagens por grandes clubes brasileiros como Fluminense, Bahia e Vitória, o atacante Rhayner completa em 2020 dez temporadas atuando em primeiras divisões nacionais. Curiosamente, sua conquista ocorreu bem longe do Brasil. Em 2017 o capixaba foi campeão japonês defendendo o Kawasaki Frontale, do Japão. Rhayner se diz orgulhoso em permanecer na elite do futebol de dois países tão distintos.

- Quando penso em tudo que já realizei na minha carreira, o sentimento é de orgulho. Conseguir se manter entre os melhores num futebol extremamente qualificado como o brasileiro é algo bastante difícil, assim como vencer, literalmente, do outro lado do mundo. Ainda há muito o que conquistar, mas já me sinto um vitorioso em minha trajetória - declarou.

Rhayner acumula 133 partidas de Série A do Campeonato Brasileiro e 49 da J League. Com 29 anos e tendo defendido também Náutico e Ponte Preta, o jogador revela um de seus sonhos profissionais ainda não concretizados.