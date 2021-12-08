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futebol

Rhayner não permanecerá no Sanfrecce Hiroshima em 2022

Jogador, que defendeu o clube nas três últimas temporadas, não acertou a sua renovação...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 23:12

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 23:12

O brasileiro Rhayner não permanecerá no Sanfrecce Hiroshima em 2022. O jogador, que defendeu o clube nas três últimas temporadas, não acertou a sua renovação com a agremiação. Campeão da J-League em 2017, Rhayner deve seguir no futebol do país asiático. O atleta revelou o que espera do próximo ano.
- Caso eu continue aqui, será a minha quinta temporada no Japão. Minha adaptação à cultura e ao futebol local são totais, portanto não sair do país seria interessante, mas não fecho portas. Sinto que independente de onde estiver, terei um grande ano - disse.
O Sanfrecce Hiroshima concluiu a sua participação na liga japonesa goleando o Tokushima Vortis por 4 a 2 no último sábado. Com o resultado, o time de Rhayner ficou na 11ª colocação com 49 pontos. O capixaba comentou a campanha da equipe.
- Certamente tínhamos condições de realizar uma campanha superior. Nosso grupo possuía boa qualidade e jogadores focados em fazer o melhor para o Hiroshima. Creio que em 2022 eles possam voltar a brigar pelas primeiras posições - definiu.
Crédito: Rhaynernãovairenovarseucontratocomo SanfrecceHiroshima(Foto:Divulgação/assessoriadojogador

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