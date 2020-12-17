Rhayner fala sobre recuperação de lesão e confia em um 2021 melhor

Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Enquanto o Sanfrecce Hiroshima se prepara para a última rodada da atual edição da J-League 2020 que será disputada no próximo sábado, um dos destaques da equipe na temporada vem se recuperando bem de uma pequena lesão no joelho. Desde o fim de novembro se tratando no Brasil, Rhayner tem esperanças de voltar aos campos numa data anterior à marcada pelos médicos.

- A recuperação está sendo maravilhosa. Como venho evoluindo melhor que o esperado, quem sabe eu possa retornar antes do prazo previsto. Além do ótimo trabalho do meu fisioterapeuta, tenho a companhia da minha família, o que faz toda a diferença - afirmou.

Em oitavo lugar, o Sanfrecce Hiroshima visitará o Nagoya Grampus no encerramento da J League. O adversário ocupa a terceira posição na competição e ainda luta para se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. Segundo Rhayner, a expectativa é de uma temporada mais vitoriosa para o Hiroshima em 2021.