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futebol

Rhayner fala sobre recuperação de lesão e confia em um 2021 melhor

Atacante do Sanfrecce Hiroshima teve uma pequena lesão no joelho e se recupera no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 19:26

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:26

Crédito: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima
Enquanto o Sanfrecce Hiroshima se prepara para a última rodada da atual edição da J-League 2020 que será disputada no próximo sábado, um dos destaques da equipe na temporada vem se recuperando bem de uma pequena lesão no joelho. Desde o fim de novembro se tratando no Brasil, Rhayner tem esperanças de voltar aos campos numa data anterior à marcada pelos médicos.
- A recuperação está sendo maravilhosa. Como venho evoluindo melhor que o esperado, quem sabe eu possa retornar antes do prazo previsto. Além do ótimo trabalho do meu fisioterapeuta, tenho a companhia da minha família, o que faz toda a diferença - afirmou.
Em oitavo lugar, o Sanfrecce Hiroshima visitará o Nagoya Grampus no encerramento da J League. O adversário ocupa a terceira posição na competição e ainda luta para se classificar para a próxima Liga dos Campeões da Ásia. Segundo Rhayner, a expectativa é de uma temporada mais vitoriosa para o Hiroshima em 2021.
- O clube foi campeão da liga três vezes nesta década, logo é um dos times mais respeitados do país. Acabamos obtendo uma colocação intermediária nesse ano atípico, mas acredito que poderemos conquistar o que sonhamos em 21 - definiu.

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