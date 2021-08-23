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Rhayner exalta empate do Hiroshima com o líder da J-League e diz: 'Somos capazes de evoluir no campeonato'

Brasileiro acredita que seu time pode conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 00:23

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 00:23

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Sanfrecce Hiroshima, clube do brasileiro Rhayner, empatou com o atual líder da J-League, Kawasaki Frontale, neste sábado. Atuando em casa, o time do capixaba, que foi mais uma vez titular, saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas sofreu o empate na etapa final. O ex-jogador do Fluminense valorizou o ponto ganho.
- Sabíamos que seria um confronto bastante duro. O Frontale conquistou três das últimas quatro edições da J-League e isso por si só já mostra a sua força. Seguramos a vantagem até os 28 minutos do segundo tempo, mas acabamos levando o gol. Seguimos confiantes. Somos capazes de evoluir no campeonato - declarou.
Com um jogo a menos, o Hiroshima visitará o Urawa Reds, sétimo colocado, na próxima quarta-feira. Ainda com possibilidades de chegar à Liga dos Campeões da Ásia, o Sanfrecce Hiroshima, segundo Rhayner, é sim um dos candidatos a uma das vagas.
- Restam 13 rodadas, para nós 14, e tudo pode acontecer. Nosso objetivo é engrenar na reta final da competição e dessa maneira alcançar essa meta tão importante - concluiu.

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