Rhayner exalta empate do Hiroshima com o líder da J-League e diz: 'Somos capazes de evoluir no campeonato'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O Sanfrecce Hiroshima, clube do brasileiro Rhayner, empatou com o atual líder da J-League, Kawasaki Frontale, neste sábado. Atuando em casa, o time do capixaba, que foi mais uma vez titular, saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas sofreu o empate na etapa final. O ex-jogador do Fluminense valorizou o ponto ganho.

- Sabíamos que seria um confronto bastante duro. O Frontale conquistou três das últimas quatro edições da J-League e isso por si só já mostra a sua força. Seguramos a vantagem até os 28 minutos do segundo tempo, mas acabamos levando o gol. Seguimos confiantes. Somos capazes de evoluir no campeonato - declarou.

Com um jogo a menos, o Hiroshima visitará o Urawa Reds, sétimo colocado, na próxima quarta-feira. Ainda com possibilidades de chegar à Liga dos Campeões da Ásia, o Sanfrecce Hiroshima, segundo Rhayner, é sim um dos candidatos a uma das vagas.