Rhayner espera repetir bom 2019 pelo Hiroshima na atual temporada

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Sem atuar na última rodada da J-League em razão do adiamento da partida entre Sanfrecce Hiroshima e Nagoya Grampus, o brasileiro Rhayner deve voltar a campo no próximo sábado, em Yokohama, contra a equipe local. Em sua terceira temporada no futebol do Japão, o brasileiro espera ter em 2020 um desempenho semelhante ao apresentado em seu ano de estreia no atual clube.

- Minha adaptação foi rápida e acabei tendo um rendimento de fato muito bom. Joguei 22 vezes como titular e perdi apenas três, mesmo número de gols que marquei. Sigo em ótima forma e acredito que posso contribuir mais uma vez para o Hiroshima lutar pelo seu quarto título japonês - afirmou.

Após o confronto com o Yokohama, o Hiroshima enfrentará outro rival que está numa posição inferior à sua na Liga Japonesa. Trata-se do Shonan Bellmare, adversário da nona rodada e antepenúltimo colocado. Lembrando também do jogo atrasado a cumprir, Rhayner enxerga a sequência como uma boa oportunidade para a equipe voltar às primeiras posições.