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futebol

Rhayner elogia ataque do Hiroshima e projeta jogo com líder da J-League

Brasileiro deu uma assistência na goleada do seu time sobre o Shimizu S-Pulse por 4 a 1...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 17:34
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Após um período irregular na J-League, o Sanfrecce Hiroshima segue reagindo na principal competição do futebol japonês. Nesta quarta-feira o time do brasileiro Rhayner goleou o Shimizu S-Pulse por 4 a 1 e subiu duas posições na classificação. Autor da assistência que resultou no terceiro gol da equipe, o capixaba elogiou a fase do setor ofensivo.
- Marcamos seis vezes nas duas últimas partidas. Nas 12 anteriores havíamos feito 16, ou seja, triplicamos nossa média de gols. Isso é muito importante, pois o adversário entra em campo com receio de nos atacar e ser surpreendido. Estamos crescendo na liga e temos dois jogos a menos que vários concorrentes. Creio que em poucas rodadas já estaremos entre os primeiros colocados - afirmou.
No próximo domingo o atual nono colocado da Liga Japonesa terá o maior teste possível para o seu bom momento. Rhayner e cia visitarão o Kawasaki Frontale, clube que lidera o campeonato com 41 pontos, oito a mais que o vice-líder. Segundo o atleta, esta é a melhor circunstância para o Hiroshima se confrontar com o primeiro colocado da J-League.
- A campanha deles de fato é muito boa e como jogarão em casa, também não terão o cansaço da viagem contra. Porém, iremos a Kawasaki confiantes, depois de duas boas vitórias. Não poderia haver melhor hora para os enfrentarmos" definiu.

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