Rhayner elogia ataque do Hiroshima e projeta jogo com líder da J-League

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Após um período irregular na J-League, o Sanfrecce Hiroshima segue reagindo na principal competição do futebol japonês. Nesta quarta-feira o time do brasileiro Rhayner goleou o Shimizu S-Pulse por 4 a 1 e subiu duas posições na classificação. Autor da assistência que resultou no terceiro gol da equipe, o capixaba elogiou a fase do setor ofensivo.

- Marcamos seis vezes nas duas últimas partidas. Nas 12 anteriores havíamos feito 16, ou seja, triplicamos nossa média de gols. Isso é muito importante, pois o adversário entra em campo com receio de nos atacar e ser surpreendido. Estamos crescendo na liga e temos dois jogos a menos que vários concorrentes. Creio que em poucas rodadas já estaremos entre os primeiros colocados - afirmou.

No próximo domingo o atual nono colocado da Liga Japonesa terá o maior teste possível para o seu bom momento. Rhayner e cia visitarão o Kawasaki Frontale, clube que lidera o campeonato com 41 pontos, oito a mais que o vice-líder. Segundo o atleta, esta é a melhor circunstância para o Hiroshima se confrontar com o primeiro colocado da J-League.