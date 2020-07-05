Rhayner comemora vitória e liderança do Hiroshima na J League

O Sanfrecce Hiroshima foi a Kobe desafiar o time de Iniesta na reabertura da J League disposto a provar que a ótima estreia na competição há mais de quatro meses não foi obra do acaso. Neste sábado, o clube de Rhayner repetiu os três a zero que aplicou no Kashima Antlers no dia 23 de Fevereiro e bateu o Vissel Kobe com direito a uma assistência do ex-atacante do Fluminense. O capixaba falou sobre a vitória categórica.
- Fizemos um jogo seguro e vencemos, que era de fato o nosso objetivo crucial. Derrotar qualquer adversário por três a zero em seu estádio é algo significativo, mas quando do outro lado está um atleta como Iniesta, logicamente esse feito tem ainda mais valor. Estou feliz pelo resultado, pela liderança da competição e por novamente mostrar que o Hiroshima é um forte candidato ao título - afirmou.
Sobre o retorno do futebol japonês neste momento, Rhayner crê que foi acertado. O atleta cita a cultura do povo local e o rígido protocolo para basear sua opinião.
- Mesmo antes da pandemia já era comum as pessoas usarem máscaras. O povo daqui é extremamente preocupado com a saúde do próximo, uma cultura sensacional. A pandemia está numa curva descendente e aparentemente controlada, portanto creio que era a hora do futebol voltar. Um protocolo rígido comandado por profissionais competentes tem tudo para sustentar um retorno bem sucedido - finalizou.