futebol

Rhayner comemora vitória e liderança do Hiroshima na J League

Atacante brasileiro jogou contra o Vissel Kobe, onde joga Andrés Iniesta...
LanceNet

05 jul 2020 às 20:06

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 20:06

Crédito: Divulgação
O Sanfrecce Hiroshima foi a Kobe desafiar o time de Iniesta na reabertura da J League disposto a provar que a ótima estreia na competição há mais de quatro meses não foi obra do acaso. Neste sábado, o clube de Rhayner repetiu os três a zero que aplicou no Kashima Antlers no dia 23 de Fevereiro e bateu o Vissel Kobe com direito a uma assistência do ex-atacante do Fluminense. O capixaba falou sobre a vitória categórica.
- Fizemos um jogo seguro e vencemos, que era de fato o nosso objetivo crucial. Derrotar qualquer adversário por três a zero em seu estádio é algo significativo, mas quando do outro lado está um atleta como Iniesta, logicamente esse feito tem ainda mais valor. Estou feliz pelo resultado, pela liderança da competição e por novamente mostrar que o Hiroshima é um forte candidato ao título - afirmou.
Sobre o retorno do futebol japonês neste momento, Rhayner crê que foi acertado. O atleta cita a cultura do povo local e o rígido protocolo para basear sua opinião.
- Mesmo antes da pandemia já era comum as pessoas usarem máscaras. O povo daqui é extremamente preocupado com a saúde do próximo, uma cultura sensacional. A pandemia está numa curva descendente e aparentemente controlada, portanto creio que era a hora do futebol voltar. Um protocolo rígido comandado por profissionais competentes tem tudo para sustentar um retorno bem sucedido - finalizou.

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

