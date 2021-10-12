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Rhayner comemora marca de 100 jogos no futebol japonês

Campeão da J-League em seu ano de estreia pelo Kawasaki Frontale, Rhayner defende desde 2019 o Sanfrecce Hiroshima...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 01:08

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 01:08

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Em sua quarta temporada no futebol japonês, o brasileiro Rhayner completou na última semana 100 jogos no país asiático. Campeão da J-League em seu ano de estreia pelo Kawasaki Frontale, Rhayner defende desde 2019 o Sanfrecce Hiroshima. O jogador revelou seu orgulho com a marca.
- Eu me sinto bastante honrado em atingir esse número. Todos sabem que não é fácil adaptar-se a uma cultura diferente e também a um estilo de jogo distinto do que estamos acostumados no Brasil, portanto valorizo muito essa centésima partida. Estou muito orgulhoso - afirmou.
Décimo colocado na atual edição da liga japonesa, o Sanfrecce Hiroshima volta a campo pela competição no próximo dia 23, diante do Vegalta Sendai. Com seis jogos ainda a disputar pela J-League, o clube de Rhayner não corre mais riscos de queda e luta para estar entre os oito primeiros lugares ao fim da trigésima oitava rodada. O atleta crê nas chances da equipe.
- Estamos a dois pontos do oitavo colocado. A sétima posição já está um pouco mais distante, mas matematicamente é possível chegar. Vamos buscar o máximo de pontos nesses últimos confrontos e tentar o melhor término de campeonato para o time - definiu.

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