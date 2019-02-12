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Após incêndio

Órgãos do Rio de Janeiro vistoriam CT do Flamengo

Peritos realizaram durante mais de duas horas uma inspeção no Ninho do Urubu, onde um incêndio matou dez jogadores das categorias de base na sexta-feira (08)

Publicado em 

12 fev 2019 às 17:52

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 17:52

Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos nesta sexta (08) Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Peritos de diversos órgãos estaduais e municipais do Rio de Janeiro realizaram durante mais de duas horas uma inspeção no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, onde na sexta-feira (08) passada um incêndio vitimou dez adolescentes das divisões de base do clube e deixou outros três feridos.
Após a perícia, eles se reuniram em uma sala do próprio CT para deliberar por mais uma hora e, ao menos em um primeiro momento, liberaram o local para ser utilizado pelo clube. O time principal do Flamengo, aliás, treinou normalmente durante a inspeção.
Os investigadores entraram e saíram nesta terça-feira sem dar declarações, e a imprensa não pôde acompanhar os trabalhos. O presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal do Rio, Felipe Michel (PSDB), assistiu a inspeção e afirmou que a interdição, ainda que parcial, não foi debatida nesta terça.
"O que eu posso adiantar é que o Corpo de Bombeiros detectou algumas situações que têm que ser trabalhadas e entregou o laudo para a direção do Flamengo, que prontamente acionou empresas para cumprir as exigências", disse Michel. "O Ministério Público também fez algumas exigências", contou o vereador, sem, no entanto, entrar em detalhes.
A inspeção no CT do Flamengo foi definida em reunião realizada na segunda-feira na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ). Além de representantes do MPE-RJ, estiveram no Ninho do Urubu integrantes do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Prefeitura do Rio e do governo estadual. Agentes da 42ª DP, que investiga o incêndio, também estiveram no CT. Todos eles participaram do encontro de segunda-feira.
O resultado da vistoria ainda poderá decretar a interdição parcial ou até mesmo total do CT, que estaria irregular junto ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura. Uma nova reunião no MPE-RJ acontecerá na sexta-feira.

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