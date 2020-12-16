Reydson, do sub-20, assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo segue com a ideologia de renovar os contratos dos jogadores do atual time sub-20, que colhe bons resultados com o treinador Ricardo Resende. Nesta quarta-feira, foi a vez de Reydson, de 18 anos, assinar o primeiro contrato profissional com o clube de General Severiano.

O vínculo anterior do jogador com o Alvinegro, ainda de característica amadora, se encerraria no fim de dezembro desse ano. A diretoria do Botafogo já havia procurado Reydson para tratar da questão do primeiro contrato profissional desde o mês passado. Passada a final do Campeonato Carioca sub-20, as negociações foram concretizadas de uma forma positiva.

Reydson, canhoto, é considerado um 'coringa' no sistema defensivo do Alvinegro. Zagueiro de origem, vem atuando como lateral-esquerdo em boa parte da temporada do sub-20 sob o comando de Ricardo Resende, podendo ficar nos dois setores do campo.

O atleta já participou de treinamentos no time profissional esse ano e vem sendo observado pela comissão técnica principal para o futuro.