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Reydson, do sub-20, assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Jogador, que é considerado um 'coringa' no sistema defensivo na equipe de base, tinha vínculo se encerrando com o Alvinegro no fim de dezembro...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:26

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O Botafogo segue com a ideologia de renovar os contratos dos jogadores do atual time sub-20, que colhe bons resultados com o treinador Ricardo Resende. Nesta quarta-feira, foi a vez de Reydson, de 18 anos, assinar o primeiro contrato profissional com o clube de General Severiano.
O vínculo anterior do jogador com o Alvinegro, ainda de característica amadora, se encerraria no fim de dezembro desse ano. A diretoria do Botafogo já havia procurado Reydson para tratar da questão do primeiro contrato profissional desde o mês passado. Passada a final do Campeonato Carioca sub-20, as negociações foram concretizadas de uma forma positiva.
Reydson, canhoto, é considerado um 'coringa' no sistema defensivo do Alvinegro. Zagueiro de origem, vem atuando como lateral-esquerdo em boa parte da temporada do sub-20 sob o comando de Ricardo Resende, podendo ficar nos dois setores do campo.
O atleta já participou de treinamentos no time profissional esse ano e vem sendo observado pela comissão técnica principal para o futuro.
- Feliz demais em assinar meu primeiro contrato profissional, com o Botafogo. Agradecer a Deus, minha família, meus empresários e ao clube por esse momento em minha vida. Gratidão demais por esse clube. Seguimos juntos por mais! - escreveu o atleta em uma rede social.

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