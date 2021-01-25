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Revoltado, Renato Gaúcho faz ameaça para a reta final do Brasileirão

Chateado com a polêmica arbitragem no Beira-Rio, o comandante citou que pode jogar as rodadas finais com o time de transição...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 21:39

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 21:39

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O domingo encerra de maneira amarga para o Grêmio. Após abrir vantagem com Jean Pyerre, o Tricolor foi superado pelo Internacional e ficou longe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nos vestiários, a bronca de Renato Gaúcho era com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que na sua visão, deixou de marcar um pênalti para o Tricolor em Ferreira e assinalou a favor do Colorado nos minutos finais.
‘A pressão no final do jogo é uma coisa normal. O que não pode ser normal foi o que aconteceu no pênalti em cima do Ferreira e o pênalti dado a favor do Inter, no braço do Kannemann. Pelo jeito tem gente que não quer que o Grêmio chegue, que sim outro clube grande chegue. Hoje aqui foi inadmissível. Minha bronca com o árbitro é só uma: por que o árbitro não vai ao VAR?’, declarou de forma exaltada.A ira é tão grande no ambiente gremista, que o treinador cogita colocar um time de transição nas rodadas finais do torneio nacional.
‘Eu fui criticado, o Grêmio por não querer nada com o Brasileiro. Isso nunca houve. Eu pergunto: temos que continuar disputando o Brasileiro? Se queriam avacalhar o Brasileiro, conseguiram. Se o presidente autorizar, vou colocar a transição para jogar o resto do Brasileiro e a gente se prepara para a final da Copa do Brasil. Só o presidente dar o ok. Para ver isso aí, é melhor ficar treinando’, concluiu.

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