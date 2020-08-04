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futebol

Revista revela que Cristiano Ronaldo pensou em deixar Juve para o PSG

Português estava insatisfeito com desempenho da Juventus antes da paralisação por conta da Covid-19. Mudança parece improvável e atacante teria esquecido do tema...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:33

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:33

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Cristiano Ronaldo considerou, durante a temporada, deixar a Juventus para se unir aos craques do Paris Saint-Germain, revelou a revista “France Football”. O português estava decepcionado com o rendimento do time de Maurizio Sarri antes da paralisação por conta da pandemia da Covid-19 e mantinha contatos com o atacante brasileiro.Apesar da possibilidade ter sido considerada “muito provável” de acontecer, de acordo com uma fonte próxima ao luso, o momento é diferente e o camisa sete parece ter esquecido esse tema. Primeiro, por conta das implicações financeiras devido a crise do novo coronavírus, mas segundo porque a Velha Senhora conquistou o Campeonato Italiano e foca no duelo contra o Lyon pela Liga dos Campeões.
Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2022 e embora parece improvável que saia no próximo ano, o craque pode ser contratado em 2021, principalmente por conta das possíveis perdas de Neymar para o Barcelona e Mbappé para o Real Madrid. Resta saber se a vontade do atleta continuará sendo a mesma.

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