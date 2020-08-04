Revista revela que Cristiano Ronaldo pensou em deixar Juve para o PSG

Cristiano Ronaldo considerou, durante a temporada, deixar a Juventus para se unir aos craques do Paris Saint-Germain, revelou a revista “France Football”. O português estava decepcionado com o rendimento do time de Maurizio Sarri antes da paralisação por conta da pandemia da Covid-19 e mantinha contatos com o atacante brasileiro.Apesar da possibilidade ter sido considerada “muito provável” de acontecer, de acordo com uma fonte próxima ao luso, o momento é diferente e o camisa sete parece ter esquecido esse tema. Primeiro, por conta das implicações financeiras devido a crise do novo coronavírus, mas segundo porque a Velha Senhora conquistou o Campeonato Italiano e foca no duelo contra o Lyon pela Liga dos Campeões.