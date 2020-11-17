Revista revela motivo da demissão de Thomas Tuchel no Dortmund

A revista “France Football” revelou que o técnico Thomas Tuchel foi demitido do Borussia Dortmund por uma situação inusitada. O alemão pretendia mandar uma mensagem de texto para Olaf Meinking, seu gerente pessoal, mas enviou para Michael Zorc, diretor esportivo do clube. O conteúdo era de crítica ao dirigente.As informações também apontam que o comandante não tem o número de Leonardo, diretor de esportes do Paris Saint-Germain, salvo em seus contatos no celular para evitar uma situação similar com a que viveu na Alemanha. Ainda assim, por conta dos resultados na Liga dos Campeões, Tuchel parece próximo de uma saída.