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Revista revela motivo da demissão de Thomas Tuchel no Dortmund

Treinador alemão teria enviado SMS para Michael Zorc, diretor esportivo do clube, com críticas. Mensagem de texto seria para amigo pessoal e treinador foi demitido...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 08:39

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 08:39

Crédito: Thomas Tuchel não tem o número de Leonardo salvo em seus contatos (FRANCK FIFE / AFP
A revista “France Football” revelou que o técnico Thomas Tuchel foi demitido do Borussia Dortmund por uma situação inusitada. O alemão pretendia mandar uma mensagem de texto para Olaf Meinking, seu gerente pessoal, mas enviou para Michael Zorc, diretor esportivo do clube. O conteúdo era de crítica ao dirigente.As informações também apontam que o comandante não tem o número de Leonardo, diretor de esportes do Paris Saint-Germain, salvo em seus contatos no celular para evitar uma situação similar com a que viveu na Alemanha. Ainda assim, por conta dos resultados na Liga dos Campeões, Tuchel parece próximo de uma saída.

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