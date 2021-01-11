Revista francesa elege seleção do primeiro turno; Lucas Paquetá, Rafinha e Marquinhos estão no time

Em alta no Lyon, Lucas Paquetá foi eleito pela revista "France Football" como um dos melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Francês. Além dele, Rafinha e Marquinhos também estão presentes. Por outro lado, Neymar e Mbappé ficaram de fora.

Kylian Mbappé é o artilheiro da Ligue 1, com 12 gols em 15 jogos, além de cinco assistências. Neymar tem três tentos e quatro passes para gols em sete partidas. O camisa 10 sofreu com dores musculares na temporada e teve uma recente lesão no tornozelo esquerdo.O time ideal leva em conta as médias das notas dos jogadores (dadas por jornalistas) durante o primeiro turno do Campeonato Francês. Memphis Depay, destaque do Lyon, também foi deixado de fora. Paquetá é o jogador que tem a melhor média entre os 11.