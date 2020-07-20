Revista 'France Football' cancela entrega do prêmio de Bola de Ouro

Crédito: Messi foi o último vencedor da Bola de Ouro da revista "France Football" (Reprodução/Twitter

A revista “France Football” cancelou a entrega dos prêmios de Bola de Ouro em 2020 pela primeira vez na história. A justificativa para a não realização do evento que ocorre desde 1956 é que não há condições justas para a disputa do troféu devido a pandemia provocada pela COVID-19 nesta temporada do futebol.

A publicação se justifica dizendo que a justiça não poderia ser observada, uma vez que os dados estatísticos, por exemplo, não poderiam ser equiparados por conta de alguns campeonatos terem encerrado suas atividades antes de outros. Ainda é dito que a Bola de Ouro transmite valores como solidariedade e responsabilidade, além do aspecto esportivo.

A revista afirma que fazer uma pausa é uma necessidade nestes tempos de pandemia para que o futebol recupere sua força, paixão e emoção. Ela também diz que prefere uma pequena entorne na sua história do que uma enorme cicatriz.