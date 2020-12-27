AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Revista elege Neymar, Marquinhos e Mbappé em time do ano do Francês

Paris Saint-Germain domina a lista com quatro jogadores nos 11 melhores. Zagueiro Kimpembe completou a relação de atletas da equipe da capital francesa...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 15:48
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Com o fim do ano, a revista "France Football" decidiu eleger o time do ano da Ligue 1. E com Neymar, Marquinhos, Mbappé e Kimpembe, o PSG dominou a lista com quatro atletas. O camisa 10 e o defensor são únicos brasileiros na relação.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsOs responsáveis pela montagem da equipe tiveram de respeitar algumas especificações, como escolher atletas que aturam de forma regular e com destaque ao longo do ano.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
VEJA A ESCALAÇÃOGoleiro: Steve Mandanda (Olympique de Marselha)Defensores: Ruben Aguilar (Monaco), Marquinhos (PSG), Presnel Kimpembe (PSG) e Romain Perraud (Brest)Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Rennes), Benjamin André (Lille) e Téji Savanier (Montpellier)Atacantes: Neymar (PSG), Kylian Mbappé (PSG) e Wissam Ben Yedder (Monaco)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados