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futebol

Revista diz que Fàbregas pode deixar o Monaco para jogar no Qatar

Jogador não está rendendo o esperado no clube francês e recebe um alto salário no Principado. Crise financeira causada pelo coronavírus pode acelerar saída...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 14:22
Crédito: Valery Hache / AFP
O meia espanhol Cesc Fàbregas, que atua no Monaco, pode deixar o clube do Principado e se aventurar no futebol do Oriente Médio. De acordo com informações da revista "France Football", o jogador atrai o interesse do Al-Gharafa, do Qatar, e pode se mudar para a Ásia.O portal avança que Fàbregas tem um dos maiores salários do elenco do Monaco e que seu baixo rendimento na temporada não condiz com o alto valor que recebe. A saída do jogador também importante para os cofres do clube, por conta da crise financeira causada pelo novo coronavírus.
Há uma temporada e meia no Monaco, o camisa 10 da Espanha no título mundial de 2010 fez 37 jogos pelo clube francês e marcou apenas um gol.

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