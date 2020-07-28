Revista diz que Fàbregas pode deixar o Monaco para jogar no Qatar

O meia espanhol Cesc Fàbregas, que atua no Monaco, pode deixar o clube do Principado e se aventurar no futebol do Oriente Médio. De acordo com informações da revista "France Football", o jogador atrai o interesse do Al-Gharafa, do Qatar, e pode se mudar para a Ásia.O portal avança que Fàbregas tem um dos maiores salários do elenco do Monaco e que seu baixo rendimento na temporada não condiz com o alto valor que recebe. A saída do jogador também importante para os cofres do clube, por conta da crise financeira causada pelo novo coronavírus.