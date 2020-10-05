Revista divulga nomes para eleição de melhores jogadores da história

Crédito: Antonio Scorza/AFP

Sem o tradicional prêmio da Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada, a revista “France Football” irá fazer uma premiação para os melhores atletas de futebol de toda a história. O Bola de Ouro Dream Team será realizado no dia 17 de dezembro e os nomes de goleiros, laterais direitos e zagueiros que irão disputar um lugar no 11 titular já foram revelados.

Para vestir a camisa de número um, pesos pesados do futebol aparecem na lista: Banks, Buffon, Maier, Neuer, Nkono, Schmeichel, Casillas, Van der Sar, Yashin e Zoff concorrem ao prêmio. A votação irá contar com a presença de 170 jornalistas, os mesmos que votam para a escolha da Bola de Ouro original.

Na lateral direita é possível observar a presença maciça de brasileiros que concorrem pela camisa dois de todos os tempos do futebol. Apesar disso, a ausência de Daniel Alves, um dos jogadores com mais títulos da história do século XXI, foi notada. Cafu, Carlos Alberto Torres e Djalma Santos são os brasileiros na lista, além de Bergomi, Gentile, Kaltz, Lahm, Suurbier, Thuram e Vogts.

Os nomes dos zagueiros também foram liberados, mas nenhum brasileiro concorre nesta categoria. O nome de Fabio Cannavaro, eleito Bola de Ouro em 2006, é um dos principais candidatos na lista. Além do italiano, Baresi, Beckenbauer, Desailly, Koeman, Bobby Moore, Passarella, Sergio Ramos, Sammer e Scirea também disputam posição.