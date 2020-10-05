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Revista divulga nomes para eleição de melhores jogadores da história

France Football irá realizar o Bola de Ouro Dream Team para a eleição dos melhores jogadores de cada posição. Brasileiros dominam lista no setor da lateral direita...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 09:26

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 09:26

Crédito: Antonio Scorza/AFP
Sem o tradicional prêmio da Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada, a revista “France Football” irá fazer uma premiação para os melhores atletas de futebol de toda a história. O Bola de Ouro Dream Team será realizado no dia 17 de dezembro e os nomes de goleiros, laterais direitos e zagueiros que irão disputar um lugar no 11 titular já foram revelados.
Para vestir a camisa de número um, pesos pesados do futebol aparecem na lista: Banks, Buffon, Maier, Neuer, Nkono, Schmeichel, Casillas, Van der Sar, Yashin e Zoff concorrem ao prêmio. A votação irá contar com a presença de 170 jornalistas, os mesmos que votam para a escolha da Bola de Ouro original.
Na lateral direita é possível observar a presença maciça de brasileiros que concorrem pela camisa dois de todos os tempos do futebol. Apesar disso, a ausência de Daniel Alves, um dos jogadores com mais títulos da história do século XXI, foi notada. Cafu, Carlos Alberto Torres e Djalma Santos são os brasileiros na lista, além de Bergomi, Gentile, Kaltz, Lahm, Suurbier, Thuram e Vogts.
Os nomes dos zagueiros também foram liberados, mas nenhum brasileiro concorre nesta categoria. O nome de Fabio Cannavaro, eleito Bola de Ouro em 2006, é um dos principais candidatos na lista. Além do italiano, Baresi, Beckenbauer, Desailly, Koeman, Bobby Moore, Passarella, Sergio Ramos, Sammer e Scirea também disputam posição.
A expectativa é de que nesta semana a “France Football” divulgue os nomes dos laterais esquerdos, enquanto nas duas próximas semanas devem ser relevados os concorrentes aos prêmios para o setor de meio de campo e ataque. O prêmio de melhor da temporada não será entregue a ninguém por conta da pandemia da Covid-19.

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