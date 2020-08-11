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futebol

Revista com 500 melhores jogadores do mundo destaca Daniel Alves

Somente ele, camisa 10 do São Paulo, e mais um brasileiro, Gabriel Barbosa, do Flamengo, foram escolhidos pela tradicional revista inglesa World Soccer para aparecer na capa...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 13:07
Crédito: Camisa 10 foi a maior contratação do Tricolor nos últimos anos (Érico Leonan/saopaulofc.net
Daniel Alves, meio-campista do São Paulo, foi um dos 500 nomes escolhidos pela revista inglesa World Soccer na lista dos jogadores mais importantes do mundo do futebol, mas não só isso: ele aparece na capa da publicação. Além dele, o único outro brasileiro a aparecer em destaque foi Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo.
Os dois aparecem ao lado de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mbappé, Haaland, Bruno Fernandes, Tévez (outro representante do futebol sul-americano), Messi, Lewandowski, Megan Rapinoe (futebol feminino), Sterling, Iniesta, entre outros. Dentro da revista, outros brasileiros são lembrados, caso de Neymar, do PSG.
Ainda em tempo, Daniel Alves foi eleito como um dos 11 jogadores da Seleção do Campeonato Paulista 2020, decidido na noite da última segunda-feira. Ele foi o único do Tricolor a ser lembrado na votação.Capa da revista destaca Gabigol e Daniel Alves (Reprodução)

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