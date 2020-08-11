Revista com 500 melhores jogadores do mundo destaca Daniel Alves

Crédito: Camisa 10 foi a maior contratação do Tricolor nos últimos anos (Érico Leonan/saopaulofc.net

Daniel Alves, meio-campista do São Paulo, foi um dos 500 nomes escolhidos pela revista inglesa World Soccer na lista dos jogadores mais importantes do mundo do futebol, mas não só isso: ele aparece na capa da publicação. Além dele, o único outro brasileiro a aparecer em destaque foi Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo.

Os dois aparecem ao lado de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mbappé, Haaland, Bruno Fernandes, Tévez (outro representante do futebol sul-americano), Messi, Lewandowski, Megan Rapinoe (futebol feminino), Sterling, Iniesta, entre outros. Dentro da revista, outros brasileiros são lembrados, caso de Neymar, do PSG.