Revista alemã elege Lewandowski como o melhor jogador de 2021; Kimmich é a decepção do ano

Tradicional revista alemã, a "Kicker" anunciou nesta segunda-feira o resultado do prêmio de melhor jogador de 2021. Artilheiro do Bayern de Munique, Robert Lewandowski foi eleito como o grande craque do ano passado, com 43,2% dos votos. Destaque do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah foi o segundo, com 20,5%. Vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi, do PSG, ficou em terceiro.Na lista de melhores treinadores, três nomes conhecidos do futebol alemão dominaram a lista. Jürgen Klopp, do Liverpool, venceu a disputa como melhor técnico, com 34,6%. O comandante dos Reds ficou à frente de Thomas Tuchel, do Chelsea, e Pep Guardiola, do Manchester City.

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A lista da "Kicker" não abordou apenas os melhores, mas também citou as decepções de 2021. E o destaque negativo neste quesito foi o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. Sua eleição, entretanto, parece ter sido pelo lado extracampo.

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Em outubro, o camisa 6 afirmou que não estava vacinado contra a Covid-19 e disse que não havia "estudos suficientes sobre os efeitos ao longo prazo" em relação à vacinação. Em dezembro, porém, Kimmich voltou atrás em sua decisão e disse que se imunizaria após ser afastado.