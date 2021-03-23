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futebol

Revista alemã diz que Gladbach não deve contratar Xabi Alonso

Após nome do espanhol ser fortemente cogitado pela imprensa local, "Kicker" afirma que os dirigentes do Borussia pensam por um outro caminho...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 09:08

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 09:08
Crédito: AFP
Xabi Alonso não será o técnico do Borussia Monchengladbach na próxima temporada, segundo a revista "Kicker". As informações indicam que os dirigentes do clube já escolheram um novo nome para substituir Marco Rose, que irá trabalhar no Dortmund.A revista afirma que houve conversas entre Max Eberl, diretor esportivo do clube alemão, e o espanhol, mas que as partes não entraram em acordo. Com isso, Oliver Glasner, do Wolfsburg, e Florian Kohfeldt, do Werder Bremen, são os nomes mais cotados no momentos.
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Atualmente, Xabi Alonso é o treinador da Real Sociedad B, que atua na terceira divisão da Espanha. O ex-jogador de Liverpool e Bayern de Munique faz um trabalho consistente e busca conseguir levar sua equipe para disputar a segunda divisão local.

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