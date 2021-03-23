Revista alemã diz que Gladbach não deve contratar Xabi Alonso

Xabi Alonso não será o técnico do Borussia Monchengladbach na próxima temporada, segundo a revista "Kicker". As informações indicam que os dirigentes do clube já escolheram um novo nome para substituir Marco Rose, que irá trabalhar no Dortmund.A revista afirma que houve conversas entre Max Eberl, diretor esportivo do clube alemão, e o espanhol, mas que as partes não entraram em acordo. Com isso, Oliver Glasner, do Wolfsburg, e Florian Kohfeldt, do Werder Bremen, são os nomes mais cotados no momentos.