Reviravolta? Willian e Chelsea chegam a acordo por renovação, segundo emissora

O atacante brasileiro Willian pode continuar no Chelsea na próxima temporada. Com o contrato somente até o fim da temporada, o camisa 10 dos Blues teria se acertado com o clube de Londres para a extensão do vínculo, de acordo com informações do canal "Sky Sports".A ideia de Willian era estender o contrato por mais três temporadas, mas o Chelsea ofereceu apenas dois anos, o que tinha congelado as negociações. No entanto, segundo a emissora, o jogador aceitou o vínculo nos moldes oferecidos pela diretoria inglesa.
A "Sky Sports" ainda diz que o anúncio pode ser feito até o fim de semana, quando o Chelsea enfrenta o Arsenal pela final da Copa da Inglaterra. O jogo acontece no sábado, dia 1º de agosto, no estádio de Wembley, em Londres.
Vários clubes apareceram como pretendentes a contratar o jogador caso ele não fique no Chelsea, incluindo Arsenal, Tottenham, Manchester United, Barcelona e Inter Miami, dos Estados Unidos.