AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Reviravolta? Willian e Chelsea chegam a acordo por renovação, segundo emissora

Brasileiro tem contrato com o Chelsea até o final da atual temporada, mas até o momento não definiu seu futuro. Jogador é um dos destaques dos Blues desde a volta do futebol...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:22
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O atacante brasileiro Willian pode continuar no Chelsea na próxima temporada. Com o contrato somente até o fim da temporada, o camisa 10 dos Blues teria se acertado com o clube de Londres para a extensão do vínculo, de acordo com informações do canal "Sky Sports".A ideia de Willian era estender o contrato por mais três temporadas, mas o Chelsea ofereceu apenas dois anos, o que tinha congelado as negociações. No entanto, segundo a emissora, o jogador aceitou o vínculo nos moldes oferecidos pela diretoria inglesa.
A "Sky Sports" ainda diz que o anúncio pode ser feito até o fim de semana, quando o Chelsea enfrenta o Arsenal pela final da Copa da Inglaterra. O jogo acontece no sábado, dia 1º de agosto, no estádio de Wembley, em Londres.
Vários clubes apareceram como pretendentes a contratar o jogador caso ele não fique no Chelsea, incluindo Arsenal, Tottenham, Manchester United, Barcelona e Inter Miami, dos Estados Unidos.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados