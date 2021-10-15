  • Reviravolta! Rodrygo retorna à lista dos finalistas e é o único brasileiro entre os 20 candidatos ao Golden Boy
Jogador do Real Madrid não figurava entre os 40 nomes na lista divulgada em setembro, mas retorna agora, com elenco cortado pela metade. Veja todos os atletas...
LanceNet

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:06

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Depois de divulgar os 40 nomes finalistas ao prêmio Golden Boy 2021 em setembro, o jornal "Tuttosport", responsável pela honraria, atualizou a lista dos 20 candidatos que ainda seguem na disputa. O troféu é entregue ao melhor jogador sub-21 do futebol europeu.Na lista anterior, o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, era o único representante brasileiro, mas desta vez o companheiro de posição Rodrygo, que atua no Real Madrid, apareceu entre os nomes. O jogador dos Gunners está fora. O 'Rayo', portanto, é o único brasileiro no momento. A mudança de atletas que não apareciam em listas anteriores pode acontecer.
Rodrygo concorrerá com nomes conhecidos, como Bellingham, Pedri, Gavi, Greenwood, Daniel Maldini, Musiala, Nuno Mendes, Saka e Giovanni Reyna, além de Camavinga, seu companheiro de time. O vencedor será conhecido no dia 13 de dezembro, por uma comissão de 40 jornalistas de diferentes portais.
Em 2020, o vencedor do prêmio Golden Boy foi o atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Neste ano, o jogador já não participa mais.
VEJA OS 20 FINALISTAS AO GOLDEN BOY 2021Karim Adeyemi (RB Salzburg)Jude Bellingham (Borussia Dortmund)Eduardo Camavinga (Real Madrid)Charles De Ketelaere (Brugge)Gavi (Barcelona)Bryan Gil (Tottenham)Ryan Gravenberch (Ajax)Mason Greenwood (Manchester United)Daniel Maldini (Milan)Jamal Musiala (Bayern de Munique)Nuno Mendes (PSG)Pedri (Barcelona)Roberto Piccoli (Atalanta)Yéremi Pino (Villarreal)Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)Rodrygo (Real Madrid)Bukayo Saka (Arsenal)William Saliba (Olympique de Marseille)Jurriën Timber (Ajax)Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

