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futebol

Revés sofrido para o Bahia complica a vida do Grêmio no Brasileiro

Após tropeço no confronto direto, equipe gaúcha terá que secar os rivais que também lutam contra o rebaixamento...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 22:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 22:36
O placar de 3 a 1 para o Bahia, na noite desta sexta-feira, pela 36ª rodada, na Arena Fonte Nova, de fato, desanimou a torcida do Grêmio que espera ver a equipe manter-se na elite.Por ser um confronto direto, o Imortal sabia da necessidade de uma vitória sobre o Esquadrão visando deixar o Z-4. Entretanto, viu o adversário abrir quatro pontos de diferença, resultado esse que dificultou a situação do clube na competição.
Para complicar ainda mais a vida do time de Porto Alegre, a sequência não é das mais fáceis na reta final. Em confronto adiado da 35ª rodada receberá o São Paulo. Pela 37ª, o confronto será fora de casa contra o Corinthians, e pela última rodada, terá o Atlético-MG pela frente na na Arena.
Atualmente na 18ª colocação, o Grêmio soma 36 pontos. Em 35 jogos disputados, venceu 10, empatou 6 e perdeu 19.
Crédito: (Foto:MauriciadaMatta/W9Press/Lancepress!

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