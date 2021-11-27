Revés sofrido para o Bahia complica a vida do Grêmio no Brasileiro

O placar de 3 a 1 para o Bahia, na noite desta sexta-feira, pela 36ª rodada, na Arena Fonte Nova, de fato, desanimou a torcida do Grêmio que espera ver a equipe manter-se na elite.Por ser um confronto direto, o Imortal sabia da necessidade de uma vitória sobre o Esquadrão visando deixar o Z-4. Entretanto, viu o adversário abrir quatro pontos de diferença, resultado esse que dificultou a situação do clube na competição.