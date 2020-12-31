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Revés na Copa do Brasil faz pressão por título do Brasileirão aumentar

Eliminação para o Grêmio tira a chance de título inédito do São Paulo, que tenta sair da fila de oito anos. Fernando Diniz e Tiago Volpi comentam sobre expectativa por títulos...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 13:00
O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, após empatar por 0 a 0 contra o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais, em pleno Morumbi. Com isso, a chance do título inédito da competição ruiu, mas o Tricolor agora foca no Brasileirão para sair da fila que já dura oito anos.
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Líder da competição com 56 pontos, o Tricolor está a sete do Flamengo e do Atlético-MG, concorrentes na briga pelo troféu. Logo após a eliminação, o goleiro Tiago Volpi comentou sobre a 'pressão' pela conquista do torneio de pontos corridos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO - A todo momento um jogador caía no chão, o goleiro demorava 40, 50 segundos para bater o tiro de meta. Avisamos no intervalo que queriam atrasar o jogo. A gente queria acelerar. Se ele dá os dez ou 12 minutos que tinha que dar, e a gente perde, tranquilo. Essa é a nossa indignação. Mas, não vai voltar atrás. Agora é erguer a cabeça e pensar no Brasileiro. Agora aumenta a nossa responsabilidade pelo título - afirmou o goleiro, ao 'Sportv'.
Questionado sobre esse assunto na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz disse que acredita na recuperação do elenco e consequentemente na conquista do título brasileiro.
A gente tem que fazer de tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente tem que trabalhar muito, fazer de tudo, todo jogo é decisivo. Acredito na capacidade do time de responder positivamente. Vamos trabalhar forte para encarar todos os jogos como finais daqui pra frente no Campeonato Brasileiro -afirmou o comandante.

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