Revés diante do Santos impediu o Ceará de entrar no grupo da Libertadores

O sábado não foi o que o torcedor do Ceará esperava. Diante do Santos, o Vozão foi superado por 1 a 0 e viu a série de três vitórias consecutivas chegar ao fim.Além do placar negativo, o Ceará teve mais um motivo para lamentar. Se conseguisse vencer o Peixe, o time Alvinegro poderia encerrar a rodada dentro do G6, grupo que dá vaga na Libertadores 2021.