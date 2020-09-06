Revés diante do Santos impediu o Ceará de entrar no grupo da Libertadores

O sábado não foi o que o torcedor do Ceará esperava. Diante do Santos, o Vozão foi superado por 1 a 0 e viu a série de três vitórias consecutivas chegar ao fim.Além do placar negativo, o Ceará teve mais um motivo para lamentar. Se conseguisse vencer o Peixe, o time Alvinegro poderia encerrar a rodada dentro do G6, grupo que dá vaga na Libertadores 2021.
Com a derrota dentro de casa, o Vozão está momentaneamente na 9ª colocação, com 10 pontos e pode perder a posição no decorrer da rodada de domingo.
O Vozão volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Internacional, no Beira-Rio.