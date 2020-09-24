Réver treina 'mascarado' e tem chances de jogar contra o Grêmio

O zagueiro Réver, que sofreu uma fratura no nariz, no jogo contra o Atlético-GO, , teve boa evolução após a cirurgia e trabalhou normalmente durante a semana na Cidade do Galo. O capitão do time treinou com uma proteção facial. Como vem mantendo o ritmo de treinos, Réver pode ter uma chance maior de estar em campo no sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão, pelo Brasileirão. Se ele passar pela reavaliação que será feita pela comissão técnica e o departamento médico, do clube, pode ficar à disposição de Jorge Sampaoli. Em 2019, Réver também padeceu com o mesmo problema, ao sofrer uma fratura semelhante no nariz, tendo de jogar com uma máscara. A equipe mineira defende a liderança diante dos gaúchos. O Galo está com 21 pontos, com um jogo a menos em relação aos rivais.