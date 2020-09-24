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futebol

Réver treina 'mascarado' e tem chances de jogar contra o Grêmio

O capitão do Galo sofreu uma fratura no nariz, foi operado, mas seguiu trabalhando normalmente na Cidade do Galo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 18:50
Crédito: Réver treinou normalmente no Atlético-MG, mesmo com a fratura no nariz-(Divulgação/Atlético-MG
O zagueiro Réver, que sofreu uma fratura no nariz, no jogo contra o Atlético-GO, , teve boa evolução após a cirurgia e trabalhou normalmente durante a semana na Cidade do Galo. O capitão do time treinou com uma proteção facial. Como vem mantendo o ritmo de treinos, Réver pode ter uma chance maior de estar em campo no sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão, pelo Brasileirão. Se ele passar pela reavaliação que será feita pela comissão técnica e o departamento médico, do clube, pode ficar à disposição de Jorge Sampaoli. Em 2019, Réver também padeceu com o mesmo problema, ao sofrer uma fratura semelhante no nariz, tendo de jogar com uma máscara. A equipe mineira defende a liderança diante dos gaúchos. O Galo está com 21 pontos, com um jogo a menos em relação aos rivais.

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