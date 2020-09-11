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futebol

Réver treina e pode estar no duelo contra o Red Bull Bragantino

O zagueiro do Galo ficou de fora em duas partidas, diante de São Paulo e Coritiba, por uma forte gripe...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 19:08
Crédito: Réver treinou normalmente na Cidade do Galo e está pronto para ser utilizado por Sampaoli-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG já está quase pronto para o duelo contra o Red Bull Bragantino, domingo, 13 de setembro, às 18h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra realizou os primeiros trabalhos para encarar o time paulista. E, no treino na Cidade do Galo, a principal novidade foi a presença do zagueiro Réver, que estava com uma forte gripe e desfalcou a equipe nos duelos contra São Paulo e Coritiba. O capitão da equipe trabalhou normalmente e deve estar entre os relacionados para o compromisso do próximo domingo, no Gigante da Pampulha. A escalação de Réver como titular é incerta pelo tempo parado, o que pode dar a dupla Igor Rabello e Junior Alonso a chance de terem mais um jogo juntos. Com esse cenário, um provável Atlético-MG para domingo pode ter: Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran (Nathan), Marrony, Keno e Eduardo Sasha.

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